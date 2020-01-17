В МИД России отметили потепление в отношениях с Францией в 2019 году

Прошедший 2019 год ознаменовался потеплением в российско-французских отношениях, стороны нарастили двусторонние контакты и расширили их повестку дня.

Об этом заявили в МИД России. Там отметили, что такое потепление в отношениях говорит о «постепенном возвращении политдиалога с Францией на уровень, соответствующий статусу двух ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН».

В частности, этот вектор был задан президентами двух стран Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в ходе личных встреч, подчеркнули в министерстве.

В декабре 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил попытки Макрона и других европейских лидеров изменить русофобские настроения в ЕC.