В МИД России отметили потепление в отношениях с Францией в 2019 году

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Прошедший 2019 год ознаменовался потеплением в российско-французских отношениях, стороны нарастили двусторонние контакты и расширили их повестку дня.
В МИД России отметили потепление в отношениях с Францией в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом заявили в МИД России. Там отметили, что такое потепление в отношениях говорит о «постепенном возвращении политдиалога с Францией на уровень, соответствующий статусу двух ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН».

В частности, этот вектор был задан президентами двух стран Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном в ходе личных встреч, подчеркнули в министерстве.

В декабре 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил попытки Макрона и других европейских лидеров изменить русофобские настроения в ЕC.

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