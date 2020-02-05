Спецпредставитель Макрона назвал неверной идею об изоляции России

Санкции против России не помешали росту её экономики, идея об изоляции России неверна. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил специальный представитель французского лидера по России Жан-Пьер Шевенман.

«Мы можем сказать, что санкции не помешали росту российской экономики», — приводит РИА Новости его слова.

Такое заявление он сделал во время заседания комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам.

Он также указал, что после введения антироссийских санкций Москва обратилась к Китаю, Японии, Вьетнаму, Индонезии, Индии и Турции.

«Поэтому идея о том, что Россия изолирована, на мой взгляд, не верна», — подчеркнул он.

Ранее посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что Париж ведёт диалог с Москвой, поскольку изоляция не дала никаких результатов.