Спецпредставитель Макрона назвал неверной идею об изоляции России
- Reuters
«Мы можем сказать, что санкции не помешали росту российской экономики», — приводит РИА Новости его слова.
Такое заявление он сделал во время заседания комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам.
Он также указал, что после введения антироссийских санкций Москва обратилась к Китаю, Японии, Вьетнаму, Индонезии, Индии и Турции.
«Поэтому идея о том, что Россия изолирована, на мой взгляд, не верна», — подчеркнул он.
Ранее посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что Париж ведёт диалог с Москвой, поскольку изоляция не дала никаких результатов.