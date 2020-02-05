Спецпредставитель Макрона назвал неверной идею об изоляции России

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Санкции против России не помешали росту её экономики, идея об изоляции России неверна. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил специальный представитель французского лидера по России Жан-Пьер Шевенман.
Спецпредставитель Макрона назвал неверной идею об изоляции России
  • Reuters

«Мы можем сказать, что санкции не помешали росту российской экономики», — приводит РИА Новости его слова.

Такое заявление он сделал во время заседания комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам.

Он также указал, что после введения антироссийских санкций Москва обратилась к Китаю, Японии, Вьетнаму, Индонезии, Индии и Турции.

«Поэтому идея о том, что Россия изолирована, на мой взгляд, не верна», — подчеркнул он.

Ранее посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что Париж ведёт диалог с Москвой, поскольку изоляция не дала никаких результатов

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