Посол Франции на Украине выступил против попыток ставить Россию в угол

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Париж ведёт диалог с Москвой, поскольку изоляция России не дала никаких результатов. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен в интервью телеканалу «Громадське».

«Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держали дистанцию, — это всё не было хорошей тактикой и стратегией. Главным образом, потому что это не давало хороших результатов», — сказал дипломат.

По его словам, первичным стремлением французского лидера Эммануэля Макрона было попытаться восстановить доверие и начать говорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

При этом де Понсен подчеркнул, что речь идёт о разговоре «требовательном и приносящем результаты».

«У нас есть экономические интересы в России, как и на Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ней вести диалог», — добавил он.

Ранее Макрон призвал к прозрачному диалогу с Москвой. Он также выступил за выстраивание новой архитектуры безопасности с Россией.

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