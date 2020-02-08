Ещё у троих пассажиров на лайнере в Японии выявлен коронавирус
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Отмечается, что общее количество заражённых коронавирусом на судне теперь составляет 64 человека.
В ближайшее время новые инфицированные должны быть доставлены в медицинские учреждения.
Ранее сообщалось, что число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.