Ещё у троих пассажиров на лайнере в Японии выявлен коронавирус

Ещё у троих пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине около японского города Иокогама, выявлен новый тип коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Отмечается, что общее количество заражённых коронавирусом на судне теперь составляет 64 человека.

В ближайшее время новые инфицированные должны быть доставлены в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.