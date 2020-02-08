Ещё у троих пассажиров на лайнере в Японии выявлен коронавирус

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Ещё у троих пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине около японского города Иокогама, выявлен новый тип коронавируса.
Ещё у троих пассажиров на лайнере в Японии выявлен коронавирус
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Отмечается, что общее количество заражённых коронавирусом на судне теперь составляет 64 человека.

В ближайшее время новые инфицированные должны быть доставлены в медицинские учреждения.

Ранее сообщалось, что число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое — до 61.

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