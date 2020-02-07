Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявление главы Минздрава Японии.

Диагноз подтвердился ещё у 41 находящегося на борту судна.

Ранее в посольстве России в Японии заявили, что у российских граждан на борту не диагностирован коронавирус.

Всего на борту судна 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. Карантин на лайнере может продлиться до 20 февраля.

Вице-консул России Борис Эздрин в беседе с Пятым каналом рассказал, что на лайнере находятся четыре российских гражданина, которые являются членами экипажа.