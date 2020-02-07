Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
- Reuters
Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявление главы Минздрава Японии.
Диагноз подтвердился ещё у 41 находящегося на борту судна.
Ранее в посольстве России в Японии заявили, что у российских граждан на борту не диагностирован коронавирус.
Всего на борту судна 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. Карантин на лайнере может продлиться до 20 февраля.
Вице-консул России Борис Эздрин в беседе с Пятым каналом рассказал, что на лайнере находятся четыре российских гражданина, которые являются членами экипажа.