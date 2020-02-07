Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

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Число инфицированных новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, увеличилось втрое до 61 человека.
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
  • Reuters

Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявление главы Минздрава Японии.

Диагноз подтвердился ещё у 41 находящегося на борту судна.

Ранее в посольстве России в Японии заявили, что у российских граждан на борту не диагностирован коронавирус.

Всего на борту судна 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. Карантин на лайнере может продлиться до 20 февраля.

Вице-консул России Борис Эздрин в беседе с Пятым каналом рассказал, что на лайнере находятся четыре российских гражданина, которые являются членами экипажа.

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