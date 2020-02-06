Вице-консул рассказал о самочувствии россиян, находящихся на карантине на лайнере в Гонконге

Короткая ссылка
Вице-консул России Борис Эздрин рассказал о самочувствии россиян, находящихся на карантине на круизном лайнере World Dream в Гонконге.
Вице-консул рассказал о самочувствии россиян, находящихся на карантине на лайнере в Гонконге
  • Reuters

«Там находятся четыре человека — члены экипажа, граждане России. Самочувствие у них нормальное, признаков заболевания нет, как нам сообщили», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

По его словам, пока власти проверяют лайнер. Конкретных данных, когда все смогут выйти на сушу, пока нет, добавил вице-консул.

Ранее в Гонконге сообщили о первом летальном исходе из-за коронавируса.

Посол России в Японии Михаил Галузин прокомментировал ситуацию с круизным лайнером Diamond Princess, на борту которого находятся 24 российских гражданина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить