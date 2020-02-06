Вице-консул рассказал о самочувствии россиян, находящихся на карантине на лайнере в Гонконге

Вице-консул России Борис Эздрин рассказал о самочувствии россиян, находящихся на карантине на круизном лайнере World Dream в Гонконге.

«Там находятся четыре человека — члены экипажа, граждане России. Самочувствие у них нормальное, признаков заболевания нет, как нам сообщили», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

По его словам, пока власти проверяют лайнер. Конкретных данных, когда все смогут выйти на сушу, пока нет, добавил вице-консул.

Ранее в Гонконге сообщили о первом летальном исходе из-за коронавируса.

Посол России в Японии Михаил Галузин прокомментировал ситуацию с круизным лайнером Diamond Princess, на борту которого находятся 24 российских гражданина.