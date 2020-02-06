Посол России в Японии прокомментировал ситуацию с лайнером Diamond Princess

Посол России в Японии Михаил Галузин прокомментировал ситуацию с круизным лайнером Diamond Princess.

«По имеющимся сведениям, на борту находятся 24 российских гражданина. Все они, к счастью, по нашим данным, здоровы. Все они не пострадали от нового коронавируса», — заявил Галузин в беседе с Пятым каналом.

По его словам, дипломатическое представительство делает всё необходимое для помощи гражданам России.

Как отметил посол, ситуация под контролем.

«Мы, как посольство России в Токио, как российские дипломаты, находимся в круглосуточном контакте с нашими соотечественниками», — сказал он.

Галузин добавил, что сотрудники дипмиссии помогут россиянам вернуться на родину. Посольство в контакте с туристическими фирмами, которые занимались этим круизом, а также с авиаперевозчиками.

Ранее сообщалось, что коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили.