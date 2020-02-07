Небензя обсудил «сделку века» с советником Трампа

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Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал неформальную встречу членов организации со старшим советником президента США Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждался вопрос палестино-израильского урегулирования.
Небензя обсудил «сделку века» с советником Трампа
  • Reuters

Небензя отметил, что российская сторона всё ещё изучает детали предложенной США «сделки века».

«Главным настроением дискуссии стало то, что для серьёзного обсуждения надо, чтобы палестинцы в принципе согласились это обсуждать», — цитирует его ТАСС.

Постпред США при ООН Келли Крафт, в свою очередь, заявила, что встреча прошла в очень конструктивном ключе, и выразила надежду на продолжение диалога.

Ранее постпред Палестины в ООН Рияд Мансур сообщил о планах внести в Совет Безопасности резолюцию с осуждением «сделки века», представленной США.

28 января американский лидер Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования.

Согласно «сделке века», Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг данное предложение

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