Небензя обсудил «сделку века» с советником Трампа
- Reuters
Небензя отметил, что российская сторона всё ещё изучает детали предложенной США «сделки века».
«Главным настроением дискуссии стало то, что для серьёзного обсуждения надо, чтобы палестинцы в принципе согласились это обсуждать», — цитирует его ТАСС.
Постпред США при ООН Келли Крафт, в свою очередь, заявила, что встреча прошла в очень конструктивном ключе, и выразила надежду на продолжение диалога.
Ранее постпред Палестины в ООН Рияд Мансур сообщил о планах внести в Совет Безопасности резолюцию с осуждением «сделки века», представленной США.
28 января американский лидер Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования.
Согласно «сделке века», Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.
Президент Палестины Махмуд Аббас отверг данное предложение.