Пентагон обвинил Россию и КНР в попытке переписать мировой порядок

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Россия и Китай оказывают давление на соседние страны, а также стремятся «переписать международный порядок». С таким заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер.
Пентагон обвинил Россию и КНР в попытке переписать мировой порядок
  • Reuters

В ходе выступления в Университете имени Джонса Гопкинса министр обороны назвал Россию и Китай «ревизионистскими державами, которые пытаются переписать международный порядок и нормы», передаёт ТАСС.

По его мнению, Москва и Пекин нарушают «суверенитет своих соседей, небольших государств», чтобы «получить стратегические преимущества».

В январе спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».

Осенью 2019 года Эспер отмечал, что США следует наращивать преимущество в сфере искусственного интеллекта на фоне активного стремления Китая и России расширить потенциал в области военного использования новых технологий.

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