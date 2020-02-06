Пентагон обвинил Россию и КНР в попытке переписать мировой порядок

Россия и Китай оказывают давление на соседние страны, а также стремятся «переписать международный порядок». С таким заявлением выступил глава Пентагона Марк Эспер.

В ходе выступления в Университете имени Джонса Гопкинса министр обороны назвал Россию и Китай «ревизионистскими державами, которые пытаются переписать международный порядок и нормы», передаёт ТАСС.

По его мнению, Москва и Пекин нарушают «суверенитет своих соседей, небольших государств», чтобы «получить стратегические преимущества».

В январе спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».

Осенью 2019 года Эспер отмечал, что США следует наращивать преимущество в сфере искусственного интеллекта на фоне активного стремления Китая и России расширить потенциал в области военного использования новых технологий.