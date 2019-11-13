Пентагон назвал Россию и Китай самыми серьёзными угрозами для США
«Национальная стратегия обороны США основывается на возвращении конкуренции великих держав. Китай и Россия являются двумя самыми серьёзными угрозами. КНР, с её быстрорастущей экономикой, является наибольшей угрозой», — говорится в сообщении.
Американские военные отмечают модернизацию войск и улучшение возможностей развёртывания войск Китая.
6 ноября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США следует наращивать преимущество в сфере искусственного интеллекта на фоне активного стремления Китая и России расширить потенциал в области военного использования новых технологий.