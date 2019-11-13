Пентагон назвал Россию и Китай самыми серьёзными угрозами для США

Министерство обороны США заявило, что Китай и Россия являются двумя самыми серьёзными угрозами для Соединённых Штатов. По мнению американского оборонного ведомства, КНР представляет наибольшую угрозу для США.

«Национальная стратегия обороны США основывается на возвращении конкуренции великих держав. Китай и Россия являются двумя самыми серьёзными угрозами. КНР, с её быстрорастущей экономикой, является наибольшей угрозой», — говорится в сообщении. Американские военные отмечают модернизацию войск и улучшение возможностей развёртывания войск Китая. 6 ноября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США следует наращивать преимущество в сфере искусственного интеллекта на фоне активного стремления Китая и России расширить потенциал в области военного использования новых технологий.