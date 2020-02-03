США намерены проинформировать СБ ООН о «сделке века»

США проинформируют Совет Безопасности ООН о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию. Это может произойти 6 февраля. Об этом, как передаёт РИА Новости, рассказал постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен.

По словам дипломата, США намерены запросить закрытые консультации, чтобы «проинформировать членов СБ об американском плане».

При этом во встрече будет участвовать советник президента США Джаред Кушнер.

«Что касается даты американской презентации, я так понимаю, это будет на этой неделе — 6 числа — в формате закрытых консультаций», — добавил он.

Он подчеркнул, что дату заседания «ещё предстоит окончательно подтвердить».

Ранее в Кремле отметили несоответствие представленной США «сделки века» ряду резолюций СБ ООН, а также неприятие предложенного плана Палестиной.

28 января американский лидер Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования.

Согласно «сделке века», Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг данное предложение.