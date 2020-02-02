В Кремле отметили несоответствие «сделки века» ряду резолюций СБ ООН

Москва обратила внимание на несоответствие представленной США «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию ряду резолюций СБ ООН, а также на неприятие предложенного плана Палестиной. Об этом заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

«Существует целый набор соответствующих резолюций СБ ООН. Невооружённым глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюций Совбеза», — приводит слова Пескова сайт «Вести.Ру».

В Кремле также напомнили, что ряд арабских государств выразили несогласие с предложенным планом по ближневосточному урегулированию.

«Мы видим реакцию палестинцев, видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

28 января американский президент Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования, по которому Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг данное предложение, назвав «сделку века» Трампа заговором.

Лига арабских государств (ЛАГ), в свою очередь, поддержала позицию Палестины.