В Кремле отметили несоответствие «сделки века» ряду резолюций СБ ООН
- РИА Новости
«Существует целый набор соответствующих резолюций СБ ООН. Невооружённым глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюций Совбеза», — приводит слова Пескова сайт «Вести.Ру».
В Кремле также напомнили, что ряд арабских государств выразили несогласие с предложенным планом по ближневосточному урегулированию.
«Мы видим реакцию палестинцев, видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это, безусловно, заставляет задуматься о его жизнеспособности», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
28 января американский президент Дональд Трамп представил свой план ближневосточного урегулирования, по которому Иерусалим становится неделимой столицей Израиля, при этом палестинская столица создаётся в Восточном Иерусалиме. Кроме того, Израиль получает суверенитет над Иорданской долиной.
Президент Палестины Махмуд Аббас отверг данное предложение, назвав «сделку века» Трампа заговором.
Лига арабских государств (ЛАГ), в свою очередь, поддержала позицию Палестины.