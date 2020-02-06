ВОЗ проведёт глобальный форум по исследованию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) анонсировала проведение 11—12 февраля глобального форума по исследованию нового типа коронавируса.

«У нас нет инструментов, нет вакцины и терапии для лечения заболевших. Вот почему 11—12 февраля мы созовём глобальный форум по исследованию и инновациям, чтобы определить приоритеты в изысканиях и скоординировать международные исследовательские усилия в разработке терапии и вакцин», — приводит ТАСС слова генерального директора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса.

Он уточнил, что в конференции примут участие учёные со всего мира, включая Китай. Целью мероприятия является ускорение разработки тестов для диагностики, вакцины и лекарств от вируса.

Ранее ВОЗ заявила, что для борьбы с дальнейшим распространением коронавируса и защиты уязвимых государств в ближайшие месяцы необходимо потратить $675 млн.