Макрон увидел попытки России «интерпретировать Вторую мировую войну»
- Reuters
По словам французского лидера, существует риск «искажений исторической памяти».
Pour votre génération, bâtissons une mémoire européenne partagée. pic.twitter.com/Xr9LWcnfBM— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 4, 2020
«Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Я вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Я вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Я вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории», — сказал Макрон.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о начале масштабной дезинформационной кампании Польши против России по теме Второй мировой войны ради «обслуживания» собственных и чужих политических интересов.
Она также назвала самоубийством статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне, в которой он, в частности, утверждает, что Красная армия «не освобождала» Варшаву.
Как отметил российский президент Владимир Путин, Россия создаст архивный центр, чтобы не позволить западным странам исказить историю о Великой Отечественной войне.
27 января глава государства поручил кабмину обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.