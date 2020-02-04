Макрон увидел попытки России «интерпретировать Вторую мировую войну»

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед студентами Ягеллонского университета в Кракове заявил, что наблюдает «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну».

По словам французского лидера, существует риск «искажений исторической памяти».

Pour votre génération, bâtissons une mémoire européenne partagée. pic.twitter.com/Xr9LWcnfBM — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 4, 2020

«Я иногда вижу польские попытки стереть 1989 год и эту историю свободы. Я вижу преднамеренную венгерскую политику пересмотреть всю историю XX века. Я вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ. Я вижу риск фрагментации нашей памяти в пересмотре истории», — сказал Макрон.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о начале масштабной дезинформационной кампании Польши против России по теме Второй мировой войны ради «обслуживания» собственных и чужих политических интересов.

Она также назвала самоубийством статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне, в которой он, в частности, утверждает, что Красная армия «не освобождала» Варшаву.

Как отметил российский президент Владимир Путин, Россия создаст архивный центр, чтобы не позволить западным странам исказить историю о Великой Отечественной войне.

27 января глава государства поручил кабмину обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.