Сингапур эвакуирует своих граждан из Ухани из-за коронавируса

Короткая ссылка
Сингапур проводит эвакуацию 92 своих граждан, которые на данный момент находятся в китайском городе Ухань. Об этом сообщает МИД страны.
Сингапур эвакуирует своих граждан из Ухани из-за коронавируса
  • Reuters

«92 сингапурца прибудут из Ухани в Сингапур этим утром рейсом TR121 авиакомпании Scott», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что по прибытии из Ухани граждане Сингапура пройдут медицинский осмотр. Те, у кого будут выявлены симптомы лихорадки и респираторного заболевания, будут госпитализированы для дополнительного обследования.

Ранее в МИД Франции заявили, что Париж предлагает гражданам других стран Европейского союза воспользоваться авиарейсами, которые страна организует для эвакуации французов из китайской Ухани после вспышки коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить