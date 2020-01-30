Сингапур эвакуирует своих граждан из Ухани из-за коронавируса

Сингапур проводит эвакуацию 92 своих граждан, которые на данный момент находятся в китайском городе Ухань. Об этом сообщает МИД страны.

«92 сингапурца прибудут из Ухани в Сингапур этим утром рейсом TR121 авиакомпании Scott», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что по прибытии из Ухани граждане Сингапура пройдут медицинский осмотр. Те, у кого будут выявлены симптомы лихорадки и респираторного заболевания, будут госпитализированы для дополнительного обследования.

Ранее в МИД Франции заявили, что Париж предлагает гражданам других стран Европейского союза воспользоваться авиарейсами, которые страна организует для эвакуации французов из китайской Ухани после вспышки коронавируса.