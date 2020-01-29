Франция предложила эвакуационные рейсы гражданам ЕС в Ухани
- Reuters
«Речь идёт о том, чтобы в духе европейской солидарности предложить странам ЕС, чтобы их граждане по мере возможного использовали авиарейсы, которые организует Франция», — приводит РИА Новости слова представителя французского МИД.
Отмечается, что Париж выступает с инициативой по активации европейских координационных механизмов, которые разрабатывались для ситуаций подобного типа.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что, несмотря на отсутствие случаев заражения новым коронавирусом в России, риск проникновения его в страну существует.