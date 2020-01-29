Франция предложила эвакуационные рейсы гражданам ЕС в Ухани

Короткая ссылка
В МИД Франции заявили, что Париж предлагает гражданам других стран Европейского союза воспользоваться авиарейсами, которые страна организует для эвакуации французов из китайской Ухани после вспышки коронавируса.
Франция предложила эвакуационные рейсы гражданам ЕС в Ухани
  • Reuters

«Речь идёт о том, чтобы в духе европейской солидарности предложить странам ЕС, чтобы их граждане по мере возможного использовали авиарейсы, которые организует Франция», — приводит РИА Новости слова представителя французского МИД.

Отмечается, что Париж выступает с инициативой по активации европейских координационных механизмов, которые разрабатывались для ситуаций подобного типа.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что, несмотря на отсутствие случаев заражения новым коронавирусом в России, риск проникновения его в страну существует.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить