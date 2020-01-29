Франция предложила эвакуационные рейсы гражданам ЕС в Ухани

В МИД Франции заявили, что Париж предлагает гражданам других стран Европейского союза воспользоваться авиарейсами, которые страна организует для эвакуации французов из китайской Ухани после вспышки коронавируса.

«Речь идёт о том, чтобы в духе европейской солидарности предложить странам ЕС, чтобы их граждане по мере возможного использовали авиарейсы, которые организует Франция», — приводит РИА Новости слова представителя французского МИД.

Отмечается, что Париж выступает с инициативой по активации европейских координационных механизмов, которые разрабатывались для ситуаций подобного типа.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что, несмотря на отсутствие случаев заражения новым коронавирусом в России, риск проникновения его в страну существует.