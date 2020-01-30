Трамп провёл совещание по коронавирусу

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Президент США Дональд Трамп провёл совещание с представителями ведущих агентств страны, которые занимаются вопросом нового типа коронавируса.
Трамп провёл совещание по коронавирусу
  • Reuters

«Только что все наши замечательные агентства, которые также тесно сотрудничают с Китаем, проинформировали о коронавирусе в Китае. Мы будем продолжать следить за происходящими событиями. У нас есть лучшие специалисты в любой точке мира, и они прекрасно работают по этому вопросу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», — написал Трамп в Twitter.

Как стало известно ранее, США намерены направить в Китай американских экспертов для помощи в борьбе с распространением нового типа коронавируса.

По последним данным, всего в Китае погибли от последствий заболевания коронавирусом 170 человек, 7711 человек инфицированы. Также первый случай заражения зафиксирован в Тибете.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.

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