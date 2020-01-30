Трамп провёл совещание по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп провёл совещание с представителями ведущих агентств страны, которые занимаются вопросом нового типа коронавируса.

«Только что все наши замечательные агентства, которые также тесно сотрудничают с Китаем, проинформировали о коронавирусе в Китае. Мы будем продолжать следить за происходящими событиями. У нас есть лучшие специалисты в любой точке мира, и они прекрасно работают по этому вопросу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», — написал Трамп в Twitter.

Just received a briefing on the Coronavirus in China from all of our GREAT agencies, who are also working closely with China. We will continue to monitor the ongoing developments. We have the best experts anywhere in the world, and they are on top of it 24/7! pic.twitter.com/rrtF1Stk78 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2020

Как стало известно ранее, США намерены направить в Китай американских экспертов для помощи в борьбе с распространением нового типа коронавируса.

По последним данным, всего в Китае погибли от последствий заболевания коронавирусом 170 человек, 7711 человек инфицированы. Также первый случай заражения зафиксирован в Тибете.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.