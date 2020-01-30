США направят в Китай экспертов для помощи в борьбе с коронавирусом

Соединённые Штаты отправляют в Китай американских экспертов для помощи в борьбе с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщил советник Белого дома по экономике Ларри Кудлоу.

«Мы посылаем наших лучших экспертов из Центра по контролю и профилактике заболеваний, чтобы помочь им», — сказал Кудлоу журналистам. Его слова приводит Bloomberg.

По словам советника, китайская сторона пригласила специалистов.

30 января комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.

По последним данным, всего в Китае погибли от последствий заболевания коронавирусом 170 человек, 7711 человек инфицированы. Также первый случай заражения зафиксирован в Тибете.

Академик РАМН Дмитрий Львов, главный редактор журнала «Вопросы вирусологии» и директор ГУ НИИ вирусологии РАМН оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию с распространением коронавируса.