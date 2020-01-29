В Совфеде оценили призыв ФРГ не превращать историю в оружие политики

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который призвал противостоять попыткам переписывания истории «под кнутом политики».

«Очень здравое, правильное заявление. Оно созвучно с позицией России и её руководства в целом... Надеюсь, что к словам президента добавится мнение руководителей других стран Евросоюза. В ЕС не все страны одиозны, как Польша.... Позицию Штайнмайера необходимо всячески поддерживать», — заявил сенатор.

Он обратил внимание на то, что политизация исторических событий вредит в том числе самим странам, которые фальсифицируют факты истории.

«История не может переписываться в угоду политике. Польша идёт по этому пути... Последняя встреча, совместное выступление президентов Украины и Польши показали, что они в угоду политике намерены переписать историю и Второй мировой войны, и Первой мировой войны», — подчеркнул Цеков.

Ранее Штайнмайер в ходе выступления в бундестаге по случаю 75-летия освобождения Красной армией Освенцима призвал противостоять инструментализации памяти и заявил о том, что история «не должна становиться оружием».