В Совфеде оценили призыв ФРГ не превращать историю в оружие политики

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Кирилл Горшенин
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков оценил в беседе с RT слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который призвал противостоять попыткам переписывания истории «под кнутом политики».
В Совфеде оценили призыв ФРГ не превращать историю в оружие политики
  • РИА Новости

«Очень здравое, правильное заявление. Оно созвучно с позицией России и её руководства в целом... Надеюсь, что к словам президента добавится мнение руководителей других стран Евросоюза. В ЕС не все страны одиозны, как Польша.... Позицию Штайнмайера необходимо всячески поддерживать», — заявил сенатор.

Он обратил внимание на то, что политизация исторических событий вредит в том числе самим странам, которые фальсифицируют факты истории.

«История не может переписываться в угоду политике. Польша идёт по этому пути... Последняя встреча, совместное выступление президентов Украины и Польши показали, что они в угоду политике намерены переписать историю и Второй мировой войны, и Первой мировой войны», — подчеркнул Цеков.

Ранее Штайнмайер в ходе выступления в бундестаге по случаю 75-летия освобождения Красной армией Освенцима призвал противостоять инструментализации памяти и заявил о том, что история «не должна становиться оружием».

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