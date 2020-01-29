Президент Германии призвал не превращать историю в «оружие» политики

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе выступления в бундестаге по случаю 75-летия освобождения Красной армией Освенцима призвал противостоять попыткам переписывания истории «под кнутом политики».
Президент Германии призвал не превращать историю в «оружие» политики
  • Reuters

Трансляция его выступления велась на сайте бундестага.

«Мы должны противостоять инструментализации памяти. Написание истории не должно вестись под кнутом политики... История не должна становиться оружием», — заявил он.

По мнению Штайнмайера, для этого необходимо поддерживать открытый и свободный обмен между историками.

Президент ФРГ предупредил, что «злые духи прошлого сегодня демонстрируют новые одежды» и представляют авторитарное мышление как «новое видение и лучший ответ на открытые вопросы современности».

В связи с этим он призвал искать новые формы, чтобы молодое поколение могло найти что-то личное в истории своих предков, чтобы не забывать «не только о том, что произошло, но и о том, что может произойти».

«У вас своя история, а у нас — своя» — это не может и не должно стать ответом», — подчеркнул Штайнмайер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о начале масштабной дезинформационной кампании Польши против России по теме Второй мировой войны ради «обслуживания» собственных и чужих политических интересов.

Она также назвала самоубийством статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне, в которой он, в частности, утверждает, что Красная армия «не освобождала» Варшаву.

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