Президент Германии призвал не превращать историю в «оружие» политики

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе выступления в бундестаге по случаю 75-летия освобождения Красной армией Освенцима призвал противостоять попыткам переписывания истории «под кнутом политики».

Трансляция его выступления велась на сайте бундестага.

«Мы должны противостоять инструментализации памяти. Написание истории не должно вестись под кнутом политики... История не должна становиться оружием», — заявил он.

По мнению Штайнмайера, для этого необходимо поддерживать открытый и свободный обмен между историками.

Президент ФРГ предупредил, что «злые духи прошлого сегодня демонстрируют новые одежды» и представляют авторитарное мышление как «новое видение и лучший ответ на открытые вопросы современности».

В связи с этим он призвал искать новые формы, чтобы молодое поколение могло найти что-то личное в истории своих предков, чтобы не забывать «не только о том, что произошло, но и о том, что может произойти».

«У вас своя история, а у нас — своя» — это не может и не должно стать ответом», — подчеркнул Штайнмайер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о начале масштабной дезинформационной кампании Польши против России по теме Второй мировой войны ради «обслуживания» собственных и чужих политических интересов.

Она также назвала самоубийством статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне, в которой он, в частности, утверждает, что Красная армия «не освобождала» Варшаву.