Президент Германии призвал не превращать историю в «оружие» политики
- Reuters
Трансляция его выступления велась на сайте бундестага.
«Мы должны противостоять инструментализации памяти. Написание истории не должно вестись под кнутом политики... История не должна становиться оружием», — заявил он.
По мнению Штайнмайера, для этого необходимо поддерживать открытый и свободный обмен между историками.
Президент ФРГ предупредил, что «злые духи прошлого сегодня демонстрируют новые одежды» и представляют авторитарное мышление как «новое видение и лучший ответ на открытые вопросы современности».
В связи с этим он призвал искать новые формы, чтобы молодое поколение могло найти что-то личное в истории своих предков, чтобы не забывать «не только о том, что произошло, но и о том, что может произойти».
«У вас своя история, а у нас — своя» — это не может и не должно стать ответом», — подчеркнул Штайнмайер.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о начале масштабной дезинформационной кампании Польши против России по теме Второй мировой войны ради «обслуживания» собственных и чужих политических интересов.
Она также назвала самоубийством статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне, в которой он, в частности, утверждает, что Красная армия «не освобождала» Варшаву.