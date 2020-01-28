Адвокат Ассанжа заявил об ухудшении состояния его здоровья

Здоровье основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа значительно ухудшилось из-за испытываемого им стресса.

Об этом РИА Новости сообщила член адвокатской команды основателя WikiLeaks Рената Авила.

«Очевидно, что состояние его здоровья ухудшается, к тому же нужно учитывать колоссальный стресс и эмоциональное потрясение. Неспособность как следует выстроить свою защиту, подготовка в таких ограниченных условиях только усугубляют дело», — указала она.

Ранее Вестминстерский магистратский суд Лондона перенёс с февраля на май слушания по существу по делу об экстрадиции Ассанжа.

В декабре 2019 года спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж подвергается психологическим пыткам, которые представляют угрозу для его жизни.

Мельцер напомнил, что при посещении им в мае тюрьмы в Великобритании у Ассанжа были заметны «клинически измеримые последствия психологических пыток», «определённые когнитивные способности уже тогда были нарушены».