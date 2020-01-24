Ассанжа перевели из одиночной камеры в общее крыло

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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перевели из одиночной камеры тюрьмы «Белмарш» в зону с другими заключёнными. Об этом сообщил представитель организации Джозеф Фарелл.
Ассанжа перевели из одиночной камеры в общее крыло
  • Reuters

По данным The Canberra Times, решение о переводе было принято после встречи адвокатов Ассанжа с представителями тюрьмы.

«Этот шаг — огромная победа для команды юристов Ассанжа и активистов, которые в течение нескольких недель настаивали на том, чтобы тюремные власти прекратили это карательное воздействие на Ассанжа», — сказал он.

Ранее Вестминстерский магистратский суд Лондона перенёс с февраля на май слушания по существу по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В декабре 2019 года спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что Ассанж подвергается психологическим пыткам, которые представляют угрозу для его жизни.

Мельцер напомнил, что при посещении им в мае тюрьмы в Великобритании у Ассанжа были заметны «клинически измеримые последствия психологических пыток», «определённые когнитивные способности уже тогда были нарушены».

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