В США заявили о четвёртом случае заболевания коронавирусом
- Reuters
«Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес подтвердил первый случай 2019-nCoV (нового коронавируса) в округе Лос-Анджелес», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Заболевшего госпитализировали, он получает соответствующее лечение.
Ранее в Калифорнии подтвердили наличие коронавируса у прибывшего из Ухани гражданина.
Госдепартамент США объявил об эвакуации сотрудников консульства из Ухани из-за распространения нового типа коронавируса.
По последним данным, число заражённых коронавирусом в КНР увеличилось до 1975 человек, зафиксировано 56 летальных исходов.
Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как не заразиться коронавирусом.