В США заявили о четвёртом случае заболевания коронавирусом

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Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес подтвердил заражение коронавирусом 2019-nCoV у прибывшего из китайского города Ухань.
В США заявили о четвёртом случае заболевания коронавирусом
  • Reuters

«Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес подтвердил первый случай 2019-nCoV (нового коронавируса) в округе Лос-Анджелес», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Заболевшего госпитализировали, он получает соответствующее лечение.

Ранее в Калифорнии подтвердили наличие коронавируса у прибывшего из Ухани гражданина.

Госдепартамент США объявил об эвакуации сотрудников консульства из Ухани из-за распространения нового типа коронавируса.

По последним данным, число заражённых коронавирусом в КНР увеличилось до 1975 человек, зафиксировано 56 летальных исходов.

Профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в беседе с URA.RU рассказал, как не заразиться коронавирусом.

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