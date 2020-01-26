США возобновили контртеррористические операции в Сирии

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Американские подразделения в Сирии активизировали контртеррористические операции после паузы, которая была вызвана необходимостью обеспечить защиту сил после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщил глава Центрального командования Вооружённых сил США Кеннет Маккензи.
США возобновили контртеррористические операции в Сирии
  • © DELIL SOULEIMAN
  • AFP

Об этом информирует The Washington Post.

«Темпы (проведения контртеррористических операций. — RT) восстанавливаются», — заявил Маккензи.

Он сообщил, что в настоящее время ВС США в Сирии совместно с курдскими силами проводят от трёх до четырёх операций против террористической группировки «Исламское государство»* еженедельно.

Вместе с тем Маккензи не стал уточнять, как долго американские войска ещё будут оставаться в стране, отметив готовность ВС справляться с различными ситуациями «по мере их развития в будущем». 

«Я, честно говоря, не знаю, как долго мы будем здесь. И у меня нет никаких указаний, кроме как продолжать работать с нашими партнёрами здесь... Сейчас мы уделяем первоочередное внимание окончательному разгрому ИГ», — подчеркнул он.

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что силы международной коалиции против ИГ временно приостановили операции в Ираке для обеспечения собственной безопасности.

3 января в ходе спецоперации США в Ираке был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

Ответом на убийство стала ракетная атака Ирана в ночь на 8 января двух американских баз в Ираке.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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