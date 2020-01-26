США возобновили контртеррористические операции в Сирии
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- AFP
Об этом информирует The Washington Post.
«Темпы (проведения контртеррористических операций. — RT) восстанавливаются», — заявил Маккензи.
Он сообщил, что в настоящее время ВС США в Сирии совместно с курдскими силами проводят от трёх до четырёх операций против террористической группировки «Исламское государство»* еженедельно.
Вместе с тем Маккензи не стал уточнять, как долго американские войска ещё будут оставаться в стране, отметив готовность ВС справляться с различными ситуациями «по мере их развития в будущем».
«Я, честно говоря, не знаю, как долго мы будем здесь. И у меня нет никаких указаний, кроме как продолжать работать с нашими партнёрами здесь... Сейчас мы уделяем первоочередное внимание окончательному разгрому ИГ», — подчеркнул он.
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что силы международной коалиции против ИГ временно приостановили операции в Ираке для обеспечения собственной безопасности.
3 января в ходе спецоперации США в Ираке был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.
Ответом на убийство стала ракетная атака Ирана в ночь на 8 января двух американских баз в Ираке.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.