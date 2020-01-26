В Китае заявили о нехватке костюмов биозащиты из-за коронавируса

Власти Китая испытывают нехватку медицинских костюмов биологической защиты и планируют закупать эту продукцию за рубежом, заявил заместитель министра промышленности и информатизации Ван Цзянпин.

По его словам, провинции Хубэй необходимо 100 тыс. комплектов костюмов в сутки — около 3 млн ежемесячно.

«Только 40 предприятий КНР в 14 провинциях страны могут производить такие костюмы, которые удовлетворяют национальным стандартам. Их общая производственная мощность составляет около 30 тыс. таких костюмов в сутки. После восстановления 40% производства мы можем удовлетворить только половину своих нужд», — цитирует Цзянпина ТАСС.

По его словам, китайская сторона примет меры для наращивания производства до 100% и внесёт корректировки в поставляемую на экспорт продукцию для применения её внутри страны.

«Кроме того, мы возлагаем надежды на международное сотрудничество и уже принимаем меры для того, чтобы обеспечить поставки из-за рубежа для удовлетворения спроса», — подчеркнул Цзянпин.

По последним данным, число заражений новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975, зафиксировано 56 летальных исходов.

Как сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР, способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.