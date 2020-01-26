Россиянка рассказала об обстановке в китайской Ухани

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Россиянка Виктория Маковцева, которая работает хореографом в китайской Ухани, рассказала об обстановке в городе на фоне распространения нового коронавируса.
Россиянка рассказала об обстановке в китайской Ухани
  • © Xiao Yijiu/Xinhua
  • globallookpress.com

«За порог квартир люди выходят только в масках. Считаю, что это нормальные меры предосторожности в условиях эпидемии. Китайцы очень бдительно и правильно относятся к этой ситуации, они закрыли город, закрыли тот район Ухани, откуда началась вспышка этого заболевания», — рассказала она в беседе с «Российской газетой».

По словам Маковцевой, в район Ханькоу можно попасть через специальные пункты пропуска.

«По телевизору и в интернете всем объясняют, как себя вести, если человек почувствовал первые признаки простуды. Нужно подождать два-три дня, если симптомы не пойдут на спад, нужно обращаться за медицинской помощью. Необходимо понимать, что в больницах сейчас намного опасней чем дома», — добавила россиянка.

По её словам, «паники в городе нет, а вот в больницах и госпиталях паника среди людей бывает».

Ранее премьер Казахстана Аскар Мамин поручил усилить санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль в пунктах пропуска на границе страны, а также приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания для транзитных пассажиров из КНР.

По последним данным, число заражений новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1975, зафиксировано 56 летальных исходов.

Как отметили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР, способность нового коронавируса к распространению усиливается, вспышка заболевания вступила в более сложную стадию.

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