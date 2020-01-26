СМИ: В Китае приступили к разработке вакцины от коронавируса
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«Китай начал разрабатывать вакцину от нового типа коронавируса после успешного выделения первого штамма вируса», — говорится в сообщении в Twitter.
China has started to develop vaccine for the novel #coronavirus after successfully isolating the first strain of the virus, said Xu Wenbo from Chinese Center for Disease Control and Prevention on Sunday.— People's Daily, China (@PDChina) January 26, 2020
Drug screenings for the virus are also underway. pic.twitter.com/wmwcslHqxx
Ранее стало известно о намерении властей Китая построить два госпиталя для размещения заражённых новым коронавирусом пациентов.
По последним данным, 56 человек в Китае скончались от болезни, ещё около 2 тыс. заражены.