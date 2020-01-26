СМИ: В Китае приступили к разработке вакцины от коронавируса

Короткая ссылка
Китай начал разработку вакцины от нового типа коронавируса. Об этом сообщает People's Daily со ссылкой на главу центра по контролю и профилактике заболеваний КНР Сюй Вэньбо.
СМИ: В Китае приступили к разработке вакцины от коронавируса
  • Reuters
  • © Bobby Yip

«Китай начал разрабатывать вакцину от нового типа коронавируса после успешного выделения первого штамма вируса», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее стало известно о намерении властей Китая построить два госпиталя для размещения заражённых новым коронавирусом пациентов.

По последним данным, 56 человек в Китае скончались от болезни, ещё около 2 тыс. заражены. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить