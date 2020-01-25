В Госдуме оценили слова Качиньского о компенсациях

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.

«Подобные заявления — позор и стыд для Варшавы. Наши солдаты и офицеры боролись за освобождение Польши, оберегая и защищая гражданское население», — сказал Чепа.

Он отметил, что после войны Советский Союз «вложил огромные средства в восстановление этой страны».

По словам депутата, «вступать в какие-то дискуссии по этому поводу безумно неприятно, стыдно и обидно».

Ранее Качиньский заявил, что Россия «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.

24 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.

По её словам, России стало известно о разработке и утверждении Польшей мер по «классической дезинформации», в рамках которых было принято решение о публикации данной заведомо ложной статьи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне.