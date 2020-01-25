В Совфеде назвали безнравственными слова Качиньского о компенсациях

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.

«Иначе как политическим бредом это назвать невозможно. Уж если измерять всё в каких-то деньгах, нельзя представить себе, сколько стоит та бесценная кровь, которую пролили наши отцы и деды, освобождая Польшу от немецких оккупантов. Абсолютно безнравственно требовать от России какую-то компенсацию», — считает сенатор.

Морозов также отметил, что подобное заявление лидера правящей партии Польши «политически недальновидно и говорит о попытке переиначить историю и нажиться на этом».

Ранее Качиньский заявил, что Россия «должна заплатить» компенсацию за причинённый ущерб за годы Второй мировой войны.

24 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Польша решила начать масштабную дезинформационную кампанию против Москвы по теме Второй мировой войны.

По её словам, России стало известно о разработке и утверждении Польшей мер по «классической дезинформации», в рамках которых было принято решение о публикации данной заведомо ложной статьи премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне.