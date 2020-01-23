В посольство не поступало обращений россиян из-за коронавируса в КНР

Россияне, проживающие в китайской провинции Хубэй, пока не обращались в посольство в Китае в связи с распространением нового типа коронавируса, заявил пресс-атташе дипмиссии Георгий Егоров.

«Обращений и просьб о помощи от российских граждан, находящихся в городе Ухань и провинции Хубэй, на данный момент не поступало», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, в настоящее время сотрудники посольства, в чьём консульском округе находится город Ухань и провинция Хубэй, выясняют, сколько россиян могут там проживать.

В посольство также не поступало информации, что кто-либо из россиян инфицирован.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 617, большинство из них проживали в провинции Хубэй. 17 заболевших скончались.

Власти КНР изолировали города Ухань и Хуанган из-за распространения коронавируса.