В посольство не поступало обращений россиян из-за коронавируса в КНР
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- РИА Новости
«Обращений и просьб о помощи от российских граждан, находящихся в городе Ухань и провинции Хубэй, на данный момент не поступало», — цитирует его ТАСС.
По словам дипломата, в настоящее время сотрудники посольства, в чьём консульском округе находится город Ухань и провинция Хубэй, выясняют, сколько россиян могут там проживать.
В посольство также не поступало информации, что кто-либо из россиян инфицирован.
Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 617, большинство из них проживали в провинции Хубэй. 17 заболевших скончались.
Власти КНР изолировали города Ухань и Хуанган из-за распространения коронавируса.