В посольство не поступало обращений россиян из-за коронавируса в КНР

Короткая ссылка
Россияне, проживающие в китайской провинции Хубэй, пока не обращались в посольство в Китае в связи с распространением нового типа коронавируса, заявил пресс-атташе дипмиссии Георгий Егоров.
В посольство не поступало обращений россиян из-за коронавируса в КНР
  • © Анна Раткогло
  • РИА Новости

«Обращений и просьб о помощи от российских граждан, находящихся в городе Ухань и провинции Хубэй, на данный момент не поступало», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, в настоящее время сотрудники посольства, в чьём консульском округе находится город Ухань и провинция Хубэй, выясняют, сколько россиян могут там проживать.

В посольство также не поступало информации, что кто-либо из россиян инфицирован.

Ранее стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 617, большинство из них проживали в провинции Хубэй. 17 заболевших скончались.

Власти КНР изолировали города Ухань и Хуанган из-за распространения коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить