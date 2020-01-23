Южная Корея предостерегла граждан от поездок в Ухань из-за вируса

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МИД Южной Кореи повысил до второго уровня степень опасности и попросил граждан воздержаться от поездок в китайский город Ухань в связи с распространением там нового типа коронавируса — 2019-nCoV.
Южная Корея предостерегла граждан от поездок в Ухань из-за вируса
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«Граждане Южной Кореи, находящиеся в Ухани, уделяйте особое внимание безопасности, гражданам, планирующим путешествие в восточные регионы Китая, советуем серьёзно обдумать необходимость поездки», — говорится в сообщении МИД.

Южнокорейцев, которые находятся в других китайских регионах, призвали воздержаться от таких поездок.

Как отметили в ведомстве, власти Китая приостанавливают рейсы с вокзалов и из аэропортов Ухани из-за коронавируса.

По последним данным, число заболевших пневмонией из-за нового коронавируса в Китае превысило 570, из них 17 человек скончались.

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