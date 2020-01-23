Южная Корея предостерегла граждан от поездок в Ухань из-за вируса
- globallookpress.com
«Граждане Южной Кореи, находящиеся в Ухани, уделяйте особое внимание безопасности, гражданам, планирующим путешествие в восточные регионы Китая, советуем серьёзно обдумать необходимость поездки», — говорится в сообщении МИД.
Южнокорейцев, которые находятся в других китайских регионах, призвали воздержаться от таких поездок.
Как отметили в ведомстве, власти Китая приостанавливают рейсы с вокзалов и из аэропортов Ухани из-за коронавируса.
По последним данным, число заболевших пневмонией из-за нового коронавируса в Китае превысило 570, из них 17 человек скончались.