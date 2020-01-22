Трамп заявил о «несправедливом» отношении ВТО к США

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) несправедливо относилась к Соединённым Штатам, в связи с чем экономика Китая росла быстрыми темпами.
Трамп заявил о «несправедливом» отношении ВТО к США
  • Reuters

Об этом он сказал на пресс-конференции в Давосе по итогам поездки на Всемирный экономический форум.

«ВТО многие годы была несправедлива по отношению к США. Этим пользовались развивающиеся страны. Китай оказался на том месте, где он сейчас находится, благодаря ВТО», — цитирует Трампа ТАСС.

Он подчеркнул, что делегация ВТО во главе с генеральным директором Роберту Азеведу может посетить Вашингтон в ближайшие две недели.

«Мы собираемся сделать нечто значимое», — отметил американский президент.

Ранее официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй заявила, что подписание первой фазы торговой сделки с США позволит Китаю повысить конкурентоспособность внутреннего рынка и предоставить потребителям более качественные товары и услуги.

15 января Китай и США подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.

South China Morning Post передавала, что соглашение предусматривает закупку Китаем американских товаров из четырёх отраслей на сумму около $200 млрд в течение двух лет.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН отметил стремление Вашингтона восстановить баланс в торговых отношениях с Пекином.

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