Трамп заявил о «несправедливом» отношении ВТО к США
- Reuters
Об этом он сказал на пресс-конференции в Давосе по итогам поездки на Всемирный экономический форум.
«ВТО многие годы была несправедлива по отношению к США. Этим пользовались развивающиеся страны. Китай оказался на том месте, где он сейчас находится, благодаря ВТО», — цитирует Трампа ТАСС.
Он подчеркнул, что делегация ВТО во главе с генеральным директором Роберту Азеведу может посетить Вашингтон в ближайшие две недели.
«Мы собираемся сделать нечто значимое», — отметил американский президент.
Ранее официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй заявила, что подписание первой фазы торговой сделки с США позволит Китаю повысить конкурентоспособность внутреннего рынка и предоставить потребителям более качественные товары и услуги.
15 января Китай и США подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.
South China Morning Post передавала, что соглашение предусматривает закупку Китаем американских товаров из четырёх отраслей на сумму около $200 млрд в течение двух лет.
Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН отметил стремление Вашингтона восстановить баланс в торговых отношениях с Пекином.