СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР

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Первая часть торговой сделки, подписание которой ожидается на этой неделе, включает обязательства Пекина по закупке американских товаров из четырёх отраслей на сумму около $200 млрд в течение двух лет.
СМИ раскрыло подробности первой части торговой сделки между США и КНР
  • Reuters

Об этом информирует South China Morning Post со ссылкой на осведомлённые источники.

Отмечается, что соглашение предусматривает закупку Китаем промышленных товаров США на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельскохозяйственной продукции — на $40 млрд. Ещё $35—40 млрд в ближайшие два года китайская сторона должна будет потратить на услуги.

Ранее стало известно, что США исключили Китай из списка валютных манипуляторов.

В конце декабря американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Соединённые Штаты и Китай 15 января в Белом доме подпишут первую фазу торгового соглашения.

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