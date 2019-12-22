Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах между США и КНР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай достигли прорыва в торговых переговорах.

Как сообщает ТАСС, об этом глава США заявил во время своего выступления перед студентами во Флориде.

«Мы предприняли самые жёсткие меры против Китая и в результате достигли прорыва по торговому соглашению... Китай уже купил сельскохозяйственную продукцию США на миллиарды долларов», — сказал он.

Вместе с этим Трамп добавил, что первая часть сделки между странами будет заключена очень скоро.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон немедленно приступит к переговорам по второй фазе торговой сделки с Пекином, не дожидаясь выборов 2020 года.