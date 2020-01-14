США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Соединённые Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.

Об этом информируют РИА Новости со ссылкой на полугодовой доклад Министерства финансов по валютным вопросам.

Вместе с тем в ведомстве заявили, что Китай должен предпринять меры, чтобы «избежать постоянно слабой валюты».

Как отметили в Минфине, укрепление юаня будут поддерживать крепкая основана китайской экономики и проводимая структурная политика.

Сообщается, что американские власти предупредили Тайвань и Таиланд о возможном включении их в список валютных манипуляторов.

Также ведомство призвало Германию срочно сократить налоги ввиду рекордного профицита текущего баланса в стране.

Ранее Bloomberg сообщал, что администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.

В августе 2019 года американский Минфин признал Китай страной, манипулирующей валютным курсом, после того, как Народный банк КНР понизил курс жэньминьби на 229 базисных пунктов — до отметки 6,9225 юаня за доллар.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что ослабление курса юаня почти до исторического минимума является «валютной манипуляцией» со стороны КНР.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал это решение Вашингтона.