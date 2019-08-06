ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

Центробанк Китая назвал необдуманным решение США признать Пекин валютным манипулятором.

«Китайская сторона выражает глубокое сожаление в связи с решением США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Этот ярлык не соответствует даже количественным стандартам, установленным самими США для определения валютного манипулятора», — приводит РИА Новости сообщение ЦБ Китая.

В заявлении отмечается, что «это непродуманная политика односторонних действий и проявление протекционизма».

В ЦБ Китая отметили, что решение США серьёзным образом подрывает международные принципы и будет иметь крайне негативное влияние на мировую экономику и финансы.

Ранее Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом.