ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

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Центробанк Китая назвал необдуманным решение США признать Пекин валютным манипулятором.
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
  • Reuters

«Китайская сторона выражает глубокое сожаление в связи с решением США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Этот ярлык не соответствует даже количественным стандартам, установленным самими США для определения валютного манипулятора», — приводит РИА Новости сообщение ЦБ Китая.

В заявлении отмечается, что «это непродуманная политика односторонних действий и проявление протекционизма».

В ЦБ Китая отметили, что решение США серьёзным образом подрывает международные принципы и будет иметь крайне негативное влияние на мировую экономику и финансы.

Ранее Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом.

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