ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
- Reuters
«Китайская сторона выражает глубокое сожаление в связи с решением США признать Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Этот ярлык не соответствует даже количественным стандартам, установленным самими США для определения валютного манипулятора», — приводит РИА Новости сообщение ЦБ Китая.
В заявлении отмечается, что «это непродуманная политика односторонних действий и проявление протекционизма».
В ЦБ Китая отметили, что решение США серьёзным образом подрывает международные принципы и будет иметь крайне негативное влияние на мировую экономику и финансы.
Ранее Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом.