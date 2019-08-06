Минфин США признал Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Как отметили в ведомстве, министр финансов США Стивен Мнучин намерен работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», полученного Пекином за счёт снижения курса юаня к доллару.

«Контекст этих действий и неправдоподобность стабильности китайского рынка подтверждают, что цель девальвации Китаем — получить несправедливое конкурентное преимущество в международной торговле», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Народный банк Китая 5 августа понизил курс жэньминьби (официальное название валюты Китая. — RT) на 229 базисных пунктов — до отметки 6,9225 юаня за доллар.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что ослабление курса юаня почти до исторического минимума является «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей.

В мае СМИ сообщили, что администрация американского президента планирует расширить список стран, которые подозреваются Соединёнными Штатами в валютных манипуляциях.