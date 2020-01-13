Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов

Администрация американского лидера Дональда Трампа планирует вывести Китай из списка валютных манипуляторов.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, «Минфин США объявит об этом шаге в отчёте за полугодие, который, как ожидается, будет опубликован в ближайшее время».

Уточняется, что публикация этого отчёта затянулась в связи с задержками реализации первой фазы торговой сделки с Китаем.

В августе 2019 года американский Минфин признал Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Это произошло после того, как Народный банк КНР понизил курс жэньминьби на 229 базисных пунктов — до отметки 6,9225 юаня за доллар.

Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что ослабление курса юаня почти до исторического минимума является «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал это решение Вашингтона.