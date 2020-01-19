В Китае назвали выгоду от заключения первой фазы торговой сделки с США

Подписание первой фазы торговой сделки с США позволит Китаю повысить конкурентоспособность внутреннего рынка и предоставить потребителям более качественные товары и услуги, отметила официальный представитель Госкомитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй.

«Китаю выгодно увеличение импорта из США, поскольку это будет способствовать удовлетворению спроса нашего потребителя на качественные товары и услуги», — цитирует её ТАСС.

В частности, в Пекине ожидают импорт из США качественных энергоносителей, товаров индустриальной обработки, сельскохозяйственной и медицинской отраслей, а также продуктов финансовой сферы.

«Активизация торгово-экономического сотрудничества с Соединёнными Штатами отвечает требованиям качественного развития КНР и будет способствовать повышению конкурентоспособности нашего внутреннего рынка, росту качества представленных на нём товаров и услуг», — подчеркнула представитель Госкомитета Китая.

По её словам, китайские компании будут и в дальнейшем наращивать импорт из США в соответствии с правилами Всемирной торговой организации (ВТО) и принципами рынка.

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.

South China Morning Post передавала, что торговое соглашение предусматривает закупку Китаем американских товаров из четырёх отраслей на сумму около $200 млрд в течение двух лет.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв в беседе с НСН отметил стремление Вашингтона восстановить баланс в торговых отношениях с Пекином.