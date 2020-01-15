США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки в Вашингтоне.

Об этом сообщает NBC News.

«Президент Трамп показал нам, что жёсткие переговоры как средство достижения цели работают... Это очень важно. Ничего подобного не происходило в истории», — заявил советник американского президента по экономике Ларри Кудлоу.

Детали 86-страничного документа не приводятся.

Ранее Трамп заявил о готовности посетить Китай в скором времени.

Кроме того, в Минфине США сообщили, что вторая фаза торговой сделки с КНР будет включать сокращение пошлин.