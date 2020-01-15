Пенс заявил о новой главе в отношениях с КНР из-за торговой сделки

Подписание соглашения по первой фазе торговой сделки открывает новую главу в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем, заявил вице-президент США Майк Пенс.

Об этом он сказал в Белом доме на церемонии подписания документа.

«Мы осознаём, что разногласия останутся между нашими странами, но сегодня открыта новая глава в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира», — подчеркнул Пенс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности посетить Китай в скором времени.

В конце декабря американский президент сообщил, что Соединённые Штаты и Китай 15 января подпишут в Белом доме первую фазу торгового соглашения.

Как ранее отметили в Минфине США, вторая фаза торговой сделки с Китаем будет включать сокращение пошлин.