Пенс заявил о новой главе в отношениях с КНР из-за торговой сделки
- Reuters
Об этом он сказал в Белом доме на церемонии подписания документа.
«Мы осознаём, что разногласия останутся между нашими странами, но сегодня открыта новая глава в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира», — подчеркнул Пенс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности посетить Китай в скором времени.
В конце декабря американский президент сообщил, что Соединённые Штаты и Китай 15 января подпишут в Белом доме первую фазу торгового соглашения.
Как ранее отметили в Минфине США, вторая фаза торговой сделки с Китаем будет включать сокращение пошлин.