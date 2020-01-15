Пенс заявил о новой главе в отношениях с КНР из-за торговой сделки

Короткая ссылка
Подписание соглашения по первой фазе торговой сделки открывает новую главу в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем, заявил вице-президент США Майк Пенс.
Пенс заявил о новой главе в отношениях с КНР из-за торговой сделки
  • Reuters

Об этом он сказал в Белом доме на церемонии подписания документа.

«Мы осознаём, что разногласия останутся между нашими странами, но сегодня открыта новая глава в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира», — подчеркнул Пенс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности посетить Китай в скором времени.

В конце декабря американский президент сообщил, что Соединённые Штаты и Китай 15 января подпишут в Белом доме первую фазу торгового соглашения.

Как ранее отметили в Минфине США, вторая фаза торговой сделки с Китаем будет включать сокращение пошлин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить