МИД: КНР не манипулирует валютой для ответа на торговые конфликты

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Пекин никогда не использует курс валюты в качестве инструмента для ответа на торговые конфликты, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя решение США исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
МИД: КНР не манипулирует валютой для ответа на торговые конфликты
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«КНР является ответственным крупным государством, которое не занимается конкурентной девальвацией валюты и никогда не станет использовать валюту в качестве инструмента для ответа на торговые конфликты и другие внешние потрясения», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом Пекин намерен продолжить валютные реформы и сохранять обменный курс юаня на сбалансированном уровне.

Ранее стало известно об исключении Китая из списка валютных манипуляторов Минфина США.

В августе 2019 года США признали КНР манипулятором валютного курса из-за снижения Народным банком КНР курса жэньминьби на 229 базисных пунктов — до отметки 6,9225 юаня за доллар.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил решение Вашингтона последствиями торговой войны США и Китая.

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