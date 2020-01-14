МИД: КНР не манипулирует валютой для ответа на торговые конфликты

Пекин никогда не использует курс валюты в качестве инструмента для ответа на торговые конфликты, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя решение США исключить Китай из списка валютных манипуляторов.

«КНР является ответственным крупным государством, которое не занимается конкурентной девальвацией валюты и никогда не станет использовать валюту в качестве инструмента для ответа на торговые конфликты и другие внешние потрясения», — цитирует дипломата РИА Новости.

При этом Пекин намерен продолжить валютные реформы и сохранять обменный курс юаня на сбалансированном уровне.

Ранее стало известно об исключении Китая из списка валютных манипуляторов Минфина США.

В августе 2019 года США признали КНР манипулятором валютного курса из-за снижения Народным банком КНР курса жэньминьби на 229 базисных пунктов — до отметки 6,9225 юаня за доллар.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил решение Вашингтона последствиями торговой войны США и Китая.