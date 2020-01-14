МИД: КНР не манипулирует валютой для ответа на торговые конфликты
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«КНР является ответственным крупным государством, которое не занимается конкурентной девальвацией валюты и никогда не станет использовать валюту в качестве инструмента для ответа на торговые конфликты и другие внешние потрясения», — цитирует дипломата РИА Новости.
При этом Пекин намерен продолжить валютные реформы и сохранять обменный курс юаня на сбалансированном уровне.
Ранее стало известно об исключении Китая из списка валютных манипуляторов Минфина США.
В августе 2019 года США признали КНР манипулятором валютного курса из-за снижения Народным банком КНР курса жэньминьби на 229 базисных пунктов — до отметки 6,9225 юаня за доллар.
Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил решение Вашингтона последствиями торговой войны США и Китая.