В ФРГ заявили о ведущей роли России и Турции в урегулировании в Ливии

Россия и Турция заняли ведущие роли в урегулировании ситуации в Ливии, заявил официальный представитель фракции «Альтернативы для Германии» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель.

При этом, как информирует РИА Новости, он отметил необходимость воздержаться от международного участия во внутриливийском конфликте.

«Турция и Россия де-факто уже приняли на себя ведущую роль (в урегулировании в Ливии. — RT), всё остальное было вербальной реакцией. С другой стороны, нужно ясно представлять себе, что прямо задействованные стороны, собственно, обе партии — премьер-министра Сарраджа (руководителя ливийского правительства национального согласия. — RT) и генерала Хафтара (командующего Ливийской национальной армией. — RT) — не встретились в рамках конференции», — сказал Хампель, напомнив, что соглашение о перемирии также не было подписано.

Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах берлинской конференции по Ливии.

19 января в Берлине прошла международная конференция по ливийскому урегулированию.

Подробнее — в материале RT.