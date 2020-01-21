Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко подарил ему перчатку космонавта, который недавно осуществил выход в космос.

«Во время встречи глава «Роскосмоса» вручил Александру Лукашенко небольшой сувенир — перчатку космонавта, недавно побывавшего в космосе», — говорится на сайте президента Белоруссии.

Отмечается, что Рогозин пообещал Лукашенко позже назвать имя космонавта, которому принадлежала перчатка, «чтобы другие не ревновали».

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что это первый его такой «легендарный подарок».

На встрече во вторник, 21 января, в Минске стороны обсудили сотрудничество двух стран в космической сфере и реализацию совместных проектов, ими была отмечена успешность такого взаимодействия.

Ранее в Министерстве экономического развития России назвали пока не согласованные вопросы между Москвой и Минском в рамках Союзного государства.