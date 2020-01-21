Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта
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«Во время встречи глава «Роскосмоса» вручил Александру Лукашенко небольшой сувенир — перчатку космонавта, недавно побывавшего в космосе», — говорится на сайте президента Белоруссии.
Отмечается, что Рогозин пообещал Лукашенко позже назвать имя космонавта, которому принадлежала перчатка, «чтобы другие не ревновали».
Лукашенко, в свою очередь, заявил, что это первый его такой «легендарный подарок».
На встрече во вторник, 21 января, в Минске стороны обсудили сотрудничество двух стран в космической сфере и реализацию совместных проектов, ими была отмечена успешность такого взаимодействия.
Ранее в Министерстве экономического развития России назвали пока не согласованные вопросы между Москвой и Минском в рамках Союзного государства.