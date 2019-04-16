Путин призвал «не топтаться на месте» в космической сфере

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совбеза России заявил, что если страна будет «топтаться на месте» в космической сфере, то наверстать упущенное будет просто невозможно.

По его словам, принципиальным направлением является наращивание экспорта.

«По экспертным оценкам, объём мирового рынка космических услуг, связанных с космосом, сегодня составляет порядка $183 млрд в год, и он в ближайшие годы и десятилетия будет только увеличиваться», — отметил Путин.

Он подчеркнул необходимость использовать имеющиеся у страны преимущества.

«Если мы будет топтаться на месте или постоянно говорить о наших прежних достижениях, наверстать упущенное будет просто невозможно. Важно по максимуму использовать наши преимущества, а они у нас есть, они очевидны», — сказал президент России.

Ранее сообщалось, что Россия может создать под заказ модули для других стран, что позволит расширить Международную космическую станцию.

Также исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса», первый россиянин на Международной космической станции Сергей Крикалёв в беседе с Nation News сравнил космонавтику в СССР и России.