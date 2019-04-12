Крикалёв сравнил космонавтику в СССР и России

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса», первый россиянин на Международной космической станции Сергей Крикалёв в беседе с Nation News сравнил космонавтику в СССР и России.

«Безусловно, разница между тем, что было, и тем, что сейчас, есть. Но я бы не акцентировал внимание на том, СССР это или Россия. Просто меняются времена», — сказал он.

По его словам, в США политическое устройство не менялось, но американские программы 1960-х и 2000-х годов разные — у них разные задачи, цели, скорости развития.

«Так и у нас», — добавил Крикалёв.

Со своей стороны, супруга космонавта Николая Бударина, ведущий инженер РКК «Энергия» Марина Бударина в беседе с Inforeactor рассказала, как пилоты-испытатели отмечают День космонавтики.

«Кто на борту, кто за работой, кто дома. Многие приезжают на вечерние мероприятия в Кремлёвский дворец. Всегда очень хорошие и зрелищные концерты», — заявила она.

По её словам, одни космонавты любят крупные мероприятия, а другие празднуют памятный день в тесном кругу.

Ранее инструктор по подготовке к действиям в экстремальных ситуациях ЦПК имени Ю.А. Гагарина Александр Герман рассказал, как космонавтов учат выживать в лесу и решать задачи в условиях аварийной обстановки.