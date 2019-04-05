Песков рассказал, что Путину понравилась подаренная Лукашенко картошка
- Reuters
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«Конечно. Картошка в Беларуси очень вкусная. И, собственно, такой традиционный обмен подарками … происходит регулярно», — приводит РИА Новости слова Пескова.
При этом пресс-секретарь не уточнил, что из неё было приготовлено.
«Я в домашней кухне президента, в прямом смысле этого слова, не участвую. Но, естественно, сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она, действительно, высокого качества», — сказал Песков.
В конце декабря 2018 года стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во время одного из визитов подарил российскому коллеге Владимиру Путину на новогодние праздники четыре мешка своей картошки и сало.