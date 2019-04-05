Песков рассказал, что Путину понравилась подаренная Лукашенко картошка

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала СТВ сообщил, что президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую ему на Новый год подарил белорусский коллега Александр Лукашенко.

«Конечно. Картошка в Беларуси очень вкусная. И, собственно, такой традиционный обмен подарками … происходит регулярно», — приводит РИА Новости слова Пескова.

При этом пресс-секретарь не уточнил, что из неё было приготовлено.

«Я в домашней кухне президента, в прямом смысле этого слова, не участвую. Но, естественно, сельскохозяйственная продукция Беларуси хорошо известна и она, действительно, высокого качества», — сказал Песков.

В конце декабря 2018 года стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко во время одного из визитов подарил российскому коллеге Владимиру Путину на новогодние праздники четыре мешка своей картошки и сало.