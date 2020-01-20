В МИД России оценили угрозы Ирана выйти из ДНЯО
- РИА Новости
«Это не новая позиция иранской стороны. Они на разных уровнях в прошлом неоднократно обозначали такую опцию. Иранским коллегам хорошо известно, что мы не считаем правильным ставить под вопрос приверженность Ирана обязательствам по ДНЯО», — цитирует Рябкова РИА Новости.
По его словам, российская сторона признаёт договор ключевым для обеспечения глобальной безопасности, особенно с учётом «тревожных процессов» в сфере контроля над вооружениями и нераспространения.
«Надеемся, что до этого не дойдёт», — подчеркнул Рябков.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран выйдет из ДНЯО, если европейские страны направят дело о нарушении Ираном условий ядерной программы в Совет безопасности ООН.
В ноябре в Иране также допустили выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.