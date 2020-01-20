В МИД России оценили угрозы Ирана выйти из ДНЯО

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Москва не считает правильным ставить под вопрос приверженность Ирана Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России оценили угрозы Ирана выйти из ДНЯО
  • РИА Новости

«Это не новая позиция иранской стороны. Они на разных уровнях в прошлом неоднократно обозначали такую опцию. Иранским коллегам хорошо известно, что мы не считаем правильным ставить под вопрос приверженность Ирана обязательствам по ДНЯО», — цитирует Рябкова РИА Новости.

По его словам, российская сторона признаёт договор ключевым для обеспечения глобальной безопасности, особенно с учётом «тревожных процессов» в сфере контроля над вооружениями и нераспространения.

«Надеемся, что до этого не дойдёт», — подчеркнул Рябков.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран выйдет из ДНЯО, если европейские страны направят дело о нарушении Ираном условий ядерной программы в Совет безопасности ООН.

В ноябре в Иране также допустили выход страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.

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