В Китае готовы работать над реализацией итогов встречи по Ливии
- Reuters
«Китай готов вместе с международным сообществом прилагать усилия для продвижения реализации результатов, достигнутых в ходе конференции в Берлине, чтобы внести конструктивный вклад в восстановление мира, стабильности и развития в Ливии», — цитирует Шуана РИА Новости.
По его словам, Китай всегда занимал «объективную и беспристрастную позицию» по ливийскому вопросу, придерживался Устава ООН, уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Ливии, настаивал на продвижении политического урегулирования конфликта при руководящей роли ООН.
Вместе с тем Шуан отметил, что опубликованное по итогам конференции коммюнике отражает общее стремление мировых держав к снижению напряжённости в Ливии.
Ранее пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын оценил прошедшую 19 января в Берлине встречу по Ливии.
Также глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о задачах создаваемого военного комитета по урегулированию ливийского конфликта.
Подробнее о конференции по Ливии в Берлине — в материале RT.