В Китае готовы работать над реализацией итогов встречи по Ливии

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил о готовности китайской стороны к работе с международным сообществом для продвижения результатов конференции по Ливии в Берлине.

«Китай готов вместе с международным сообществом прилагать усилия для продвижения реализации результатов, достигнутых в ходе конференции в Берлине, чтобы внести конструктивный вклад в восстановление мира, стабильности и развития в Ливии», — цитирует Шуана РИА Новости.

По его словам, Китай всегда занимал «объективную и беспристрастную позицию» по ливийскому вопросу, придерживался Устава ООН, уважал суверенитет, независимость и территориальную целостность Ливии, настаивал на продвижении политического урегулирования конфликта при руководящей роли ООН.

Вместе с тем Шуан отметил, что опубликованное по итогам конференции коммюнике отражает общее стремление мировых держав к снижению напряжённости в Ливии.

Ранее пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын оценил прошедшую 19 января в Берлине встречу по Ливии.

Также глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о задачах создаваемого военного комитета по урегулированию ливийского конфликта.

Подробнее о конференции по Ливии в Берлине — в материале RT.