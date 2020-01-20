В Анкаре оценили прошедшую в Берлине встречу по Ливии
- Reuters
Об этом он написал в своём Twitter.
Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 20 января 2020 г.
Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır.
Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir.
«Берлинский саммит — важная возможность для прекращения конфликта в Ливии и политического урегулирования. Эффективная и многогранная дипломатическая деятельность нашего президента сделала Турцию одним из ключевых участников процесса», — заявил Калын.
Также он отметил, что турецкая сторона продолжит проводить конструктивную и мирную политику против «прокси-войн».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о задачах создаваемого военного комитета по урегулированию ливийского конфликта.
Также канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о договорённостях, достигнутых на конференции по ливийскому урегулированию 19 января в Берлине.