В Анкаре оценили прошедшую в Берлине встречу по Ливии

Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что прошедшая в Берлине международная конференция по Ливии важна для установления режима прекращения огня в этой стране.

Об этом он написал в своём Twitter.

Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır.



Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır.



Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 20 января 2020 г.

«Берлинский саммит — важная возможность для прекращения конфликта в Ливии и политического урегулирования. Эффективная и многогранная дипломатическая деятельность нашего президента сделала Турцию одним из ключевых участников процесса», — заявил Калын.

Также он отметил, что турецкая сторона продолжит проводить конструктивную и мирную политику против «прокси-войн».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о задачах создаваемого военного комитета по урегулированию ливийского конфликта.

Также канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о договорённостях, достигнутых на конференции по ливийскому урегулированию 19 января в Берлине.