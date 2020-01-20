В Анкаре оценили прошедшую в Берлине встречу по Ливии

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Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что прошедшая в Берлине международная конференция по Ливии важна для установления режима прекращения огня в этой стране.
В Анкаре оценили прошедшую в Берлине встречу по Ливии
  • Reuters

Об этом он написал в своём Twitter.

«Берлинский саммит — важная возможность для прекращения конфликта в Ливии и политического урегулирования. Эффективная и многогранная дипломатическая деятельность нашего президента сделала Турцию одним из ключевых участников процесса», — заявил Калын.

Также он отметил, что турецкая сторона продолжит проводить конструктивную и мирную политику против «прокси-войн».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о задачах создаваемого военного комитета по урегулированию ливийского конфликта.

Также канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о договорённостях, достигнутых на конференции по ливийскому урегулированию 19 января в Берлине.

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